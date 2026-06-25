Irán culpó a autoridades de EE.UU. por retraso de su figura Mehdi Taremi en viaje por el Mundial

La Federación de Fútbol de Irán acusó que su delantero estrella, Mehdi Taremi, y el asistente técnico, Saeed Alhoei, sufrieron inconvenientes por parte de oficiales estadounidenses mientras la delegación se trasladaba hacia Seattle para su partido contra Egipto, lo que retrasó el viaje del equipo.

De acuerdo con el organismo iraní, el plantel debió esperar por Taremi y Alhoei mientras eran retenidos por las autoridades, aunque no se revelaron los motivos específicos de la fiscalización. El retraso se prolongó por cerca de 25 minutos antes de que la delegación pudiera continuar con su itinerario.

"Durante el tercer viaje de la selección nacional a Estados Unidos, los oficiales locales incomodaron a Saeed Alhoei y Mehdi Taremi, retrasando la partida de la delegación hacia Seattle para el partido contra Egipto", señaló la federación mediante un comunicado.

Recordar que Irán ha establecido su campamento base en Tijuana, México, a pesar de que todos sus partidos de la fase de grupos se disputan en Estados Unidos. Esta decisión se tomó ante la incertidumbre respecto a la seguridad y la aprobación de sus visados, modificando la planificación original que contemplaba realizar la preparación en Tucson, Arizona.