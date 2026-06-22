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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Irán dejó conmovedor mensaje en el vestuario tras empate con Bélgica

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El seleccionado asiático publicó una nota luego del 0-0 en su segundo partido del Grupo G.

Irán dejó conmovedor mensaje en el vestuario tras empate con Bélgica
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La selección de Irán dejó un mensaje en el vestuario con un llamado a la paz luego del empate 0-0 ante Bélgica, por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026

El escrito, difundido por la Federación de Fútbol de Irán y publicado por la BBC, fue dejado en el camarín del Estadio de Los Angeles tras el compromiso y apuntó a un mensaje de respeto entre las naciones en medio del complejo contexto que rodea al país asiático.

"Que la paz, el respeto y la amistad prevalezcan entre todas las naciones", señaló parte de la nota, que también agradeció la hospitalidad recibida en Los Angeles y el apoyo de los hinchas iraníes durante los primeros dos partidos del torneo.

De acuerdo a la publicación, el texto también hizo referencia a un ataque contra una escuela de niñas en Minab, en una situación vinculada al conflicto que afecta a Irán y que ha marcado su participación mundialista.

Irán igualó sus dos primeros partidos en la Copa del Mundo, luego del 2-2 ante Nueva Zelanda y el 0-0 frente a Bélgica, y cerrará la fase grupal ante Egipto, en Seattle.

Esto dice la carta:

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