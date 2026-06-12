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Jovo Lukic adelantó a Bosnia-Herzegovina en su debut ante Canadá en el Mundial
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El atacante aprovechó el pivoteo de Sead Kolasinac.
El atacante aprovechó el pivoteo de Sead Kolasinac.
El atacante Jovo Lukic fue el encargado de anotar el primer gol de Bosnia-Herzegovina en el Mundial 2026. El futbolista de 27 años marcó de cabeza el 0-1 en el estreno frente a Canadá en el BMO Field de Toronto tras un pivoteo de Sead Kolasinac.