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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Jovo Lukic adelantó a Bosnia-Herzegovina en su debut ante Canadá en el Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El atacante aprovechó el pivoteo de Sead Kolasinac.

Jovo Lukic adelantó a Bosnia-Herzegovina en su debut ante Canadá en el Mundial
 EFE
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El atacante Jovo Lukic fue el encargado de anotar el primer gol de Bosnia-Herzegovina en el Mundial 2026. El futbolista de 27 años marcó de cabeza el 0-1 en el estreno frente a Canadá en el BMO Field de Toronto tras un pivoteo de Sead Kolasinac.

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