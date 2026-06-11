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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Julián Quiñones se sumó a lista de jugadores que anotaron el primer gol de un Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El atacante se transformó en el primer jugador mexicano en formar parte de este grupo.

Julián Quiñones se sumó a lista de jugadores que anotaron el primer gol de un Mundial
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El atacante Julián Quiñones se sumó a la exclusiva lista de jugadores que han anotado el primer gol de un Mundial tras marcar ante Sudáfrica en el Estadio Azteca. Además, se convirtió en el primer mexicano en lograrlo.

El delantero de Al-Qadisiya definió entremedio de las piernas del arquero Ronwen Williams para marcar el 1-0 del encuentro, lo que le valió para entrar al selecto grupo, donde se encuentran jugadores como: Pelé, Jürgen Klinsmann, Philipp Lahm, entre otros.

El otro tanto del encuentro entre México y Sudáfrica, fue marcado por Raúl Jiménez con un certero cabezazo, que puso el 2-0 final y la primera victoria para la selección mexicana en el Mundial 2026.

La lista de jugadores que anotaron el primer gol de un Mundial

  • 1934: Ernesto Belis (Argentina)
  • 1938: Josef Gauchel (Alemania
  • 1950: Ademir de Menezes (Brasil)
  • 1954: Miloš Milutinović (Serbia)
  • 1958: Oreste Corbatta (Argentina)
  • 1962: Héctor Facundo (Argentina)
  • 1966: Pelé (Brasil)
  • 1970: Dinko Dermendzhiev (Bulgaria)
  • 1974: Paul Breitner (Alemania)
  • 1978: Bernard Lacombe (Francia)
  • 1982: Erwin Vandenbergh (Bélgica)
  • 1986: Alessandro Altobelli (Italia)
  • 1990: François Omam-Biyik (Camerún)
  • 1994: Jürgen Klinsmann (Alemania)
  • 1998: César Sampaio (Brasil)
  • 2002: Papa Bouba Diop (Senegal)
  • 2006: Philipp Lahm (Alemania)
  • 2010: Siphiwe Tshabalala (Sudáfrica)
  • 2014: Marcelo (og) (Brasil)
  • 2018: Yuri Gazinsky (Rusia)
  • 2022: Enner Valencia (Ecuador)
  • 2026: Julián Quiñones (México)

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