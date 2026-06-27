Kane superó récord de Lineker y se convirtió en el máximo anotador inglés en mundiales

Harry Kane se transformó en el máximo goleador histórico de Inglaterra en copas del mundo tras convertir en el triunfo 0-2 ante Panamá este sábado, durante el cierre del Grupo L disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El delantero de Bayern Munich llegó a las 11 conquistas totales y superó la marca de Gary Lineker, quien ostentaba una decena de celebraciones tras sus participaciones en 1986 y 1990.

El desglose de las anotaciones de Kane contempla 6 en Rusia 2018, 2 en Qatar 2022 y las 3 que acumuló en la fase grupal de la actual cita planetaria. Además, estiró su racha individual en una temporada profesional donde registró 77 participaciones directas en goles.

Con este resultado, Inglaterra se aseguró el liderato de su zona y aguardará por la definición de los mejores terceros lugares para conocer a su oponente en los dieciseisavos de final este próximo 1 de julio.