Klopp se molestó por pregunta sobre Schweinsteiger y abandonó una entrevista

Jürgen Klopp protagonizó un incómodo momento durante la cobertura del Mundial 2026, luego de abandonar una entrevista al ser consultado por la polémica generada por los dichos de Bastian Schweinsteiger sobre el estilo de juego de Costa de Marfil.

El ex mediocampista de Alemania, campeón del mundo en 2014, fue criticado tras comentar en la televisión alemana que los "elefantes" practicaban un "fútbol africano", al que además describió como "salvaje" y "poco ortodoxo", palabras que fueron cuestionadas por distintos sectores al considerar que reforzaban estereotipos raciales.

Klopp, quien trabaja como comentarista durante la Copa del Mundo, fue abordado por Deutsche Welle y prefirió no entrar en el debate. "No tengo ninguna posibilidad de responder esta pregunta", afirmó el exentrenador de Borussia Dortmund y Liverpool, antes de agregar que se trataba de "un tema serio" y que no sabía qué era apropiado decir.

El alemán, visiblemente incómodo, también apuntó a la insistencia del periodista que le hizo la consulta: "Gracias a Dios pensé que nadie me preguntaría por eso", dijo con ironía, antes de remarcar que le sorprendía que la pregunta viniera precisamente de un comunicador alemán.

Las declaraciones de Schweinsteiger generaron debate en Alemania, donde incluso se planteó que sus palabras tenían una raíz problemática, aunque algunos críticos evitaron calificarlo directamente como racista. En medio de esa controversia, Klopp optó por no involucrarse y terminó retirándose de la entrevista.