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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Koné tras su dura lesión en el Mundial: "He sentido muchísimo su cariño y apoyo"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El mediocampista expresó su gratitud mediante un mensaje en redes sociales.

Koné tras su dura lesión en el Mundial:
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El futbolista canadiense Ismaël Koné agradeció a la afición y a sus compañeros el apoyo recibido después de sufrir una fractura de tibia en su pierna izquierda durante el partido del Mundial 2026 contra Catar disputado el jueves en Vancouver, tras una dura entrada de Assim Madibo, por la que fue evacuado en camilla del terreno de juego.

Koné, que fue operado de urgencia, publicó un mensaje de aprecio en su cuenta de Instagram. "He sentido muchísimo su cariño y apoyo, muchísimas gracias", escribió.

"No se imaginan lo agradecido que estoy a todos los que me han contactado y rezado por mí. Le doy gracias a Dios por ello, porque no todo el mundo tiene tanta suerte", afirmó.

El jugador también expresó su gratitud a sus compañeros, señalando que "quiero que sepan que los quiero con todo mi corazón y que nuestra hermandad significa todo para mí. Nunca olvidaré lo que hicieron ayer. Volveré pronto y entonces crearemos aún más recuerdos hermosos juntos", finalizó el mediocampista.

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