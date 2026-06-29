Koubek renunció a la banca de la República Checa tras "fracaso" mundialista

Miroslav Koubek dejará de ser el técnico de la selección de República Checa tras el acuerdo alcanzado este lunes entre el veterano preparador, de 74 años, y la Federación Checa para poner fin el contrato que les vinculaba hasta junio de 2028, tras la mala actuación del conjunto centroeuropeo en la Copa del Mundo.

"Tras el fracaso en el Mundial, del que asumo mi parte de responsabilidad, y tras sopesar todas las circunstancias he presentado mi dimisión al presidente de la Federación David Trunda, que ha aceptado mi propuesta", señaló Koubek en declaraciones difundidas por la Federación Checa.

Una dimisión que llega tras la rápida eliminación del conjunto checo del Mundial en el que los de Koubek no lograron ganar ningún partido, tras perder con Corea del Sur (2-1) y México (0-3) y empatar con Sudáfrica (1-1).

Resultados que han erosionado la imagen de veterano preparador, que llegó al cargo en diciembre de 2025 y al que de poco le ha servido conducir, 20 años después de su última participación, la República Checa a la fase final de un Mundial.

"A mi decisión también ha contribuido la campaña mediática, basada en una serie de medias verdades y fabulaciones contra mi persona. En este ambiente, mi trabajo para la selección checa dejaría de tener sentido", concluyó Koubek.