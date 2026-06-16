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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Kylian Mbappé abrió el cerrojo mundialista de Senegal

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El capitán francés anotó el 1-0 en el duelo del Grupo I.

Kylian Mbappé abrió el cerrojo mundialista de Senegal
 EFE
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El atacante francés Kylian Mbappé capitalizó una asistencia de Michael Olise y definió con calidad para el 1-0 de su selección ante Senegal, en el debut de ambos por el Mundial 2026.

Con su anotación en la Copa del Mundo llegó a 13 conquistas y superó a Pelé, que logró 12, e igualó a Lionel Messi y Just Fontaine.

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