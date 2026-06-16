Kylian Mbappé abrió el cerrojo mundialista de Senegal

El atacante francés Kylian Mbappé capitalizó una asistencia de Michael Olise y definió con calidad para el 1-0 de su selección ante Senegal, en el debut de ambos por el Mundial 2026.

Con su anotación en la Copa del Mundo llegó a 13 conquistas y superó a Pelé, que logró 12, e igualó a Lionel Messi y Just Fontaine.

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