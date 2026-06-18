L'Equipe también cuestionó trato preferencial de los árbitros a Messi

El medio francés L'Equipe también puso bajo la lupa un supuesto trato preferencial de los árbitros hacia Lionel Messi, luego de que el capitán de Argentina no recibiera amonestación por una fuerte entrada sobre Aissa Mandi en la victoria por 3-0 ante Argelia en el Mundial 2026.

La publicación recordó que el árbitro polaco Szymon Marciniak, encargado de la final de Catar 2022 entre Argentina y Francia, no sancionó con tarjeta la acción ni recibió llamado del VAR, situación que reactivó el debate sobre la supuesta permisividad con el astro trasandino.

En su análisis, el medio citó al exárbitro internacional Said Ennjimi, quien sostuvo que los jueces reciben instrucciones para proteger a los jugadores creativos, aunque advirtió que esa orientación puede tener un efecto contrario cuando son ellos quienes cometen las infracciones.

"Cualquier otro jugador habría recibido una tarjeta roja por esa entrada", planteó Ennjimi, quien además consideró "incomprensible" que Messi no fuera expulsado, especialmente después de una eventual revisión del VAR.

L'Equipe también recordó una acción del Mundial 2022 ante Países Bajos, cuando Messi evitó una expulsión tras tocar deliberadamente el balón con la mano pese a ya estar amonestado, aunque igualmente matizó que en esta Copa del Mundo los árbitros han mostrado una tendencia a dejar jugar y a sancionar con menor severidad los contactos fuertes.

De todas formas, Ennjimi cerró con una reflexión que alimentó la discusión: "Los árbitros saben que una decisión a favor o en contra de un gran jugador va a pesar mucho. Eso juega en el inconsciente".