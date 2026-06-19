Lamine Yamal: "Es innecesario, no es el momento de jugar un partido entero"

Lamine Yamal, delantero de España, catalogó de "innecesario jugar un partido entero" este domingo ante Arabia Saudita, tras recuperarse de una lesión muscular sufrida el pasado 22 de abril en un partido de FC Barcelona frente a Celta de Vigo por la liga española.

El atacante disputó sólo 20 minutos en el debut del conjunto ibérico en el Grupo H del Mundial de Norteamérica contra Cabo Verde, donde consiguieron un amargo empate 0-0 pese a llegar como un claro favorito.

"Estoy bien, me encuentro bien pero es muy pronto, es innecesario, tengo un proceso de adaptación, no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera", afirmó en una entrevista a TVE.

Además, Yamal abordó su sentir con respecto al problema físico que lo tuvo en peligro de perderse la cita planetaria.

"Todos los jugadores cuando hay una lesión en la etapa final de la temporada piensas en el Mundial. También en tu equipo, pero el Mundial lo tienes en la cabeza. Gracias a Dios los médicos me dijeron que llegaba sobrado y aquí estamos, feliz", finalizó.

España se enfrentará a Arabia Saudita el 21 de junio en Atlanta y posteriormente viajará a Guadalajara para cerrar la fase grupal ante Uruguay el día 26.