Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago8.9°
Humedad70%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Las postales que dejó el trabajado empate entre Países Bajos y Japón

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Países Bajos y Japón igualaron 2-2 en un trabajado partido jugado en el AT&T Stadium, en el marco de la primera jornada del Grupo F del Mundial de Norteamérica. Las anotaciones corrieron por cuenta de Virgil Van Dijk (50') y Crysencio Summerville (64') para los neerlandeses, mientras que Keito Nakamura (57') y Daichi Kamada (87') marcaron para los nipones.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados