Países Bajos y Japón igualaron 2-2 en un trabajado partido jugado en el AT&T Stadium, en el marco de la primera jornada del Grupo F del Mundial de Norteamérica. Las anotaciones corrieron por cuenta de Virgil Van Dijk (50') y Crysencio Summerville (64') para los neerlandeses, mientras que Keito Nakamura (57') y Daichi Kamada (87') marcaron para los nipones.

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