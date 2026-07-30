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Este jueves comenzó la audiencia de formalización de Michael Clark y otros altos ejecutivos de la empresa Sartor, sociedad relacionada con Azul Azul, concesionaria que rige los destinos del club Universidad de Chile.
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