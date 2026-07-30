Lo que hasta ayer fue tan solo una pieza más de vestuario en la gran pantalla, ahora busca un nuevo dueño en una subasta que comienza este jueves en Los Ángeles. La colección abarca objetos de las décadas de 1970 y 1980, como "Volver al Futuro" y "La Cosa", aunque también recoge piezas de producciones más recientes como "Iron Man", que representan "momentos clásicos de Hollywood". Una de las piezas más especiales es el ámbar que contiene al mosquito prehistórico con ADN de dinosaurio de la primera película de "Jurassic Park" y que ronda entre los 100.000 y los 200.000 dólares. La estimación de preventa combinada es de 10 millones de dólares.

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