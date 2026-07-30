Los presidentes de Chile y Corea del Sur, José Antonio Kast y Lee Jae Myung, respectivamente, acordaron este jueves estudiar una posible modernización del Tratado de Libre de Comercio (TLC) que rige entre ambos países desde 2004.

"Las relaciones bilaterales entre ambas naciones atraviesan por un momento ejemplar, pero los nuevos desafíos nos exigen volver a mirar nuestros acuerdos para fortalecerlos", indicó Kast en una declaración conjunta desde La Moneda.

El mandatario chileno indicó que resolvió con su homólogo surcoreano "promover el relanzamiento de la Comisión Económica del Tratado de Libre Comercio, cuyo último encuentro tuvo lugar en el año 2015, con la finalidad de trabajar conjuntamente y explorar una hoja de ruta para modernizar y potenciar nuestra relación".

Los gobernantes también suscribieron cinco memorándums de entendimiento en materias de cooperación minera, seguridad pública, seguridad marítima, investigación antártica y promoción de inversiones y comercio.

El encuentro también estuvo marcado por un llamativo intercambio de regalos: el Presidente Kast le obsequió a su invitado un cofre de vino y artesanías chilenas, mientras que Lee le regaló un set de skincare, un producto clásico de Corea del Sur.

No obstante, el momento no alcanzó a ser captado por las cámaras durante la transmisión oficial.

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