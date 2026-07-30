El duro adiós de O'Higgins en la Sudamericana tras la eliminación ante Boca
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Pese a un histórico triunfo de 1-0 en El Teniente para igualar la llave, O'Higgins quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 en play-offs (o dieciseisavos de final) tras caer ante Boca Juniors por 4-2 en la definición por penales.
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