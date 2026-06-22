Lionel Scaloni elogió la figura de Messi: "Es impresionante"

Posterior a la brillante actuación de Lionel Messi para la victoría por 2-0 de Argentina ante Austria en el Mundial 2026, el seleccionador Lionel Scaloni repasó con alegría el cometido de sus pupilos y dedicó especiales palabras para el astro en el AT&T Stadium de Dallas.

"Estoy contento por la actuación de Leo, sobre todo porque volvió a convertir. Es lógico que es un golpe no anotar el penal, pero cuando se activa Leo, se activan todos. Y eso es un mérito del equipo", sostuvo.

Seguido a ello, agregó: "Cuando el equipo estaba sufriendo sin tener la pelota, él trabajó, robó un balón en el gol, se lo notó que estaba comprometido. Eso es por algo. Es lo que genera él".

"Es impresionante. Estamos contentos. Es que ya no sé más qué decir. No sé si hasta cansa", reafirmó Scaloni.

Finalmente, el seleccionador finalizó diciendo: "Un equipo como el nuestro tiene que juntar pases porque jugamos a eso. Estamos bien, competimos. Eso es lo que se le pide a esta selección".