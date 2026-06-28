Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago2.2°
Humedad90%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Lionel Scaloni y el paso perfecto de Argentina: "Ahora se viene lo bueno"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Lo que buscamos es que los chicos que no habían jugado tengan minutos", aseguró tras el triunfo sobre Jordania.

Lionel Scaloni y el paso perfecto de Argentina:
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Posterior a la victoria por 3-1 de Argentina ante Jordania, que selló una fase grupal perfecta en el Mundial 2026, el seleccionador Lionel Scaloni analizó el rendimiento de su equipo y destacó la importancia de la rotación de nombres en el AT&T Stadium de Dallas.

"Lo que buscamos es que los chicos que no habían jugado tengan minutos. Hicieron un buen partido. Estoy contento porque le dimos minutos a todos", sostuvo el estratega, quien aprovechó el encuentro para dar rodaje a jugadores como Leandro Paredes y Giovani Lo Celso.

Respecto al balance de la jornada, el DT se mostró satisfecho: "Se dio una noche buena. 'Gio' pudo debutar y hacer un gol. Lautaro (Martínez) también pudo convertir. Y Leo (Messi) ni hablar con otro gol".

"Ahora se viene lo bueno", sentenció Scaloni de cara al cruce de dieciseisavos de final ante Cabo Verde, que se disputará el próximo viernes en Miami.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada