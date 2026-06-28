Lionel Scaloni y el paso perfecto de Argentina: "Ahora se viene lo bueno"

Posterior a la victoria por 3-1 de Argentina ante Jordania, que selló una fase grupal perfecta en el Mundial 2026, el seleccionador Lionel Scaloni analizó el rendimiento de su equipo y destacó la importancia de la rotación de nombres en el AT&T Stadium de Dallas.

"Lo que buscamos es que los chicos que no habían jugado tengan minutos. Hicieron un buen partido. Estoy contento porque le dimos minutos a todos", sostuvo el estratega, quien aprovechó el encuentro para dar rodaje a jugadores como Leandro Paredes y Giovani Lo Celso.

Respecto al balance de la jornada, el DT se mostró satisfecho: "Se dio una noche buena. 'Gio' pudo debutar y hacer un gol. Lautaro (Martínez) también pudo convertir. Y Leo (Messi) ni hablar con otro gol".

"Ahora se viene lo bueno", sentenció Scaloni de cara al cruce de dieciseisavos de final ante Cabo Verde, que se disputará el próximo viernes en Miami.