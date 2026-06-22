Lo revisaron en el VAR: Lautaro Martínez cayó en el área de Austria y fue penal

Lautaro Martínez fue derribado en el área durante el inicio del encuentro entre Argentina y Austria por el Grupo J del Mundial de Norteamérica, incitando los reclamos de sus compañeros ante el árbitro egipcio Amir Mohamed Omar.

El colegiado fue llamado desde el VAR y tras una breve revisión decretó la pena máxima a favor de los trasandinos.

Sin embargo, Lionel Messi desvió su remate y desperdició la oportunidad de ponerse en ventaja y la opción de convertirse en el máximo goleador en solitario en la historia de las citas planetarias.