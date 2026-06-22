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Mané se lució con una asistencia y Sarr descontó para Senegal ante Noruega
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Autor: Redacción Cooperativa
El delantero recortó distancia en el partido en Nueva Jersey.
El delantero recortó distancia en el partido en Nueva Jersey.
Sadio Mané se lució con una asistencia de taco e Ismaila Sarr se encargó de anotar el descuento para Senegal ante Noruega, dejando 2-1 el marcador en Nueva Jersey, en la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026.
Revisa la asistencia de Mané y el gol de Sarr: