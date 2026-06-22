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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Mané se lució con una asistencia y Sarr descontó para Senegal ante Noruega

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero recortó distancia en el partido en Nueva Jersey.

Mané se lució con una asistencia y Sarr descontó para Senegal ante Noruega
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Sadio Mané se lució con una asistencia de taco e Ismaila Sarr se encargó de anotar el descuento para Senegal ante Noruega, dejando 2-1 el marcador en Nueva Jersey, en la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026.

Revisa la asistencia de Mané y el gol de Sarr: 

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