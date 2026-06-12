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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Marruecos confirmó la baja de dos jugadores clave para el Mundial por lesión

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

El cuadro entrenado por Mohamed Ouahbi se estrena este sábado en la cita planetaria ante Brasil.

Marruecos confirmó la baja de dos jugadores clave para el Mundial por lesión
 EFE (Referencial)
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La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) confirmó oficialmente este viernes la baja de Abdessamad Ezzalzouli y Nayef Aguerd en la lista del Mundial de 2026, anunciando que serán reemplazados por Amin Sbai y Marwane Saadane.

Por una parte, el extremo del Real Betis de Manuel Pellegrini sufrió una lesión en la rodilla derecha con afectación del ligamento colateral interno, situación que requerirá un periodo prolongado de tratamiento y rehabilitación.

En tanto, el defensor Aguerd no llegará antes del inicio de la competición, ya que el tiempo restante para la recuperación del jugador de Olympique de Marsella excede el inicio de la cita planetaria.

En conclusión, el seleccionador Mohamed Ouahbi decidió integrar a Sbai de Angers y a Saadane de Al Fateh, ambos ya se entrenan de cara al estreno de Marruecos ante Brasil por el Grupo C este próximo sábado 13 de junio.

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