Marruecos venció a Escocia y metió presión en el grupo de Brasil en el Mundial

Marruecos venció por 0-1 a Escocia este viernes en el Gillette Stadium de Foxborough y se acercó a la siguiente fase del Mundial 2026, además de meter fuerte presión a Brasil en la segunda fecha del Grupo C.

El cuadro africano quedó como líder del Grupo C, con cuatro puntos, a la espera de lo que hagan los brasileños, que están terceros con uno, antes de enfrentar a Haití en el tercer turno de esta jornada en Filadelfia.

Escocia, en tanto, está segundo con tres positivos, aún con chances de cara a la última fecha del Grupo C.

Marruecos fue dominador absoluto en un partido que tuvo una apertura de la cuenta apenas comenzó, con un golazo de Ismael Saibiri.

El volante marroquí recibió una habilitación de Brahim Díaz y soltó un derechazo furioso a los 73 segundos de partido, marcando el gol más rápido en lo que va del Mundial 2026.

Con la ventaja, los pupilos de Mohamed Ouahbi controlaron el juego ante la pasividad de los escoceses, sin ideas y sin intenciones ofensivas de buscar el empate o una remontada en Foxborough.

Los africanos estuvieron cerca de encontrar el segundo tanto en el complemento, pero el arquero Angus Gunn salvó a Escocia tras un cabezazo de El Khannouss.

Finalmente, en los últimos 10 minutos de juego Escocia se atrevió a salir de su terreno e intentó empatar, pero no hubo claridad y Marruecos evitó cualquier sorpresa sobre la hora para quedarse con los tres puntos.

En la última fecha del Grupo C, el miércoles 24 de junio a las 18:00 horas (22:00 GMT), Marruecos enfrentará a Haití en Atlanta y Escocia chocará con Brasil en Miami.