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Mastouri descontó para Túnez, pero Van Hecke volvió a estirar la ventaja de Países Bajos
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Duró poco el acercamiento africano en el marcador.
Duró poco el acercamiento africano en el marcador.
Túnez logró meterse en el partido ante Países Bajos con el descuento anotado por Hazem Mastouri al minuto 54. Sin embargo, los neerlandeses recuperaron su ventaja de dos goles con el 3-1 parcial de Jan Paul van Hecke a los 62'.