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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Mastouri descontó para Túnez, pero Van Hecke volvió a estirar la ventaja de Países Bajos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Duró poco el acercamiento africano en el marcador.

Mastouri descontó para Túnez, pero Van Hecke volvió a estirar la ventaja de Países Bajos
 EFE
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Túnez logró meterse en el partido ante Países Bajos con el descuento anotado por Hazem Mastouri al minuto 54. Sin embargo, los neerlandeses recuperaron su ventaja de dos goles con el 3-1 parcial de Jan Paul van Hecke a los 62'.

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