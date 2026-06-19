Mauricio Pochettino: "Tenemos que seguir y creer que podemos ganar"

El argentino Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, afirmó este viernes que su equipo tiene que seguir creyendo en sus opciones de llegar hasta el final del Mundial después de dos victorias consecutivas en la fase de grupos.

"Tenemos que seguir creyendo, creer que podemos ganar. Tenemos que trabajar, pero al mismo tiempo disfrutar juntos, construyendo nuestro camino día a día. Mi visión no ha cambiado demasiado, ni tampoco mis sueños", comenzó diciendo.

Seguido a ello, anticipó el duelo en Inglewood el 25 de junio: "Ahora tenemos que ir a por el próximo partido (ante Turquía) y seguir empujando para mejorar. Vi la capacidad de adaptarse a distintos rivales. Les dije que sigan divirtiéndose porque están haciendo un gran trabajo".

"Argentina tiene fanáticos increíbles, pero los estamos igualando. (...) Incluso sin ser estadounidense, después del partido estaba muy sensible porque el apoyo fue increíble. Los aficionados estuvieron increíbles, la manera en que nos apoyaron y celebraron la victoria me emocionó mucho", cerró.