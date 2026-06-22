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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Mbappé firmó su doblete para Francia tras un grosero error defensivo de Irak

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero anotó tras la reanudación del partido en Filadelfia.

Mbappé firmó su doblete para Francia tras un grosero error defensivo de Irak
 EFE
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Francia estiró a 2-0 su ventaja sobre Irak en Filadelfia, tras la reanudación del partido después de la alerta por tormenta que tuvo interrumpido el juego por cerca de dos horas, con un gol de Kylian Mbappé.

El delantero, quien alcanzó la marca de Miroslav Klose con 16 goles en Copas del Mundo, aprovechó un grosero error defensivo del arquero Basil y el zaguero Tahseen, y firmó, tras la asistencia de Dembelé, su doblete en la jornada.

Revisa el gol de Mbappé (54'):

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