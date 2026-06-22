Resolución unánime: Colegio de Abogados expulsó a Luis Hermosilla

El Colegio de Abogados de Chile informó este lunes la expulsión del jurista Luis Hermosilla, protagonista del caso audios y de todas sus derivadas, que en los últimos años han golpeado con fuerza al mundo político y judicial.

El polémico abogado está imputado como autor de delitos tributarios, soborno y lavado de activos, además de tráfico de influencias y gestiones ilícitas en el sector inmobiliario.

Según detalló la institución mediante un comunicado, el proceso contra el colegiado comenzó hace dos años por "hechos públicos y notorios que podían ser sancionados por el Código de Ética Profesional del Colegio de la Orden".

Corresponderá ahora a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago revisar el dictamen. (FOTO: ATON)

La severidad de la sanción responde a un consenso total dentro del ente juzgador. Tras analizar el comportamiento del jurista frente a la normativa vigente, el Tribunal Ético no halló atenuantes suficientes para evitar la máxima penalidad corporativa.

El fallo, fechado a inicios de este mes pero comunicado hoy, establece que la instancia "resolvió unánimemente sancionar al profesional con la medida de expulsión del Colegio, conforme a los artículos 7° y 10° de los Estatutos".

Batalla en la Corte de Apelaciones

A pesar de la postura del gremio, la defensa de Hermosilla activó mecanismos judiciales para intentar frenar la ejecución de esta salida, por lo que el conflicto escalará ahora a la justicia ordinaria, donde se revisará si el proceso administrativo se ajustó a los derechos fundamentales del sancionado.

"La parte reclamada ha presentado recurso de Apelación, respecto de la citada sentencia, el que deberá ser conocido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago", precisó el comunicado.

Un recurso legal interpuesto por el polémico jurista pretende revertir la medida. (FOTO: ATON)

La institución reafirmó su deber con el "resguardo de la fe pública y de la dignidad de la abogacía", destacando que los mecanismos disciplinarios son la garantía de un ejercicio profesional transparente y ético.