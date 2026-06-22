Noruega batió a Senegal y aseguró su pasaje a dieciseisavos en el Mundial 2026

Noruega batió por 3-2 a Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026, y aseguró su pasaje a dieciseisavos de final.

Los primeros minutos fueron parejos, con un leve dominio de los europeos que se fue diluyendo a medida que avanzó la primera parte. Sin embargo, en los instantes finales del primer tiempo, los noruegos lograron adelantarse con un gol de Marcus Pedersen (43'), quien había ingresado al minuto 13' por la lesión de Julian Ryerson.

En la segunda parte, Noruega amplió la ventaja gracias a su goleador Erling Haaland (48'), quien definió con un potente zurdazo. Al minuto 53 del partido, los africanos reaccionaron y descontaron por medio de Ismaila Sarr, que definió con precisión tras un excelente pase de Sadio Mané.

Sin embargo, el delantero del Manchester City (58') firmó su doblete poco después, aumentando nuevamente la diferencia y encaminando la victoria. En los minutos finales, Ismaila Sarr (90+3') anotó su segundo gol y volvió a acercar a su selección en el marcador, pero no fue suficiente. Los africanos terminaron cayendo derrotados.

Con este resultado, Noruega aseguró su clasificación y marcha en el segundo lugar del Grupo I con 6 puntos, mientras que Senegal ocupar el tercer lugar sin unidades.

El siguiente encuentro, los nórdicos definirán el primer lugar ante Francia el viernes 26 de junio a las 15:00 horas, por su parte los africanos se medirán ante Irak en el mismo día y horario.