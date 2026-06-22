Mbappé igualó a Klose con 16 goles en la lista de artilleros históricos en Mundiales

El delantero francés Kylian Mbappé alcanzó al alemán Miroslav Klose en el listado de los goleadores históricos de las Copas del Mundo, tras llegar a 16 tantos en el triunfo de los galos por 3-0 contra Irak en Filaldefia, en la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026.

Mbappé, de 27 años, en el primer tiempo había logrado su gol número 15, igualando el registro de Ronaldo Nazario, quien anotó su último gol en Mundiales en Alemania 2006.

En la segunda parte del enceuntro, Mbappé, delantero de Real Madrid, firmó su doblete tras un error defensivo de Irak y alcanzó los 16 goles, igualando la marca de Klose, establecida en el Mundial de Brasil 2014.

Con este gol, Mbappé mantiene la disputa con el argentino Lionel Messi, quien en esta jornada llegó a 18 goles para ser el máximo artillero en la historia de la Copa del Mundo.

El listado de los 10 goleadores históricos de la Copa del Mundo

1. Lionel Messi (Argentina) - 18 goles

2. Kylian Mbappé (Francia) - 16 goles

2. Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles

4. Ronaldo (Brasil) - 15 goles

5. Gerd Müller (Alemania) - 14 goles

6. Just Fontaine (Francia) - 13 goles

7. Pelé (Brasil) - 12 goles

8. Sandor Kocsis (Hungría) - 11 goles

8. Jürgen Klismann (Alemania) - 11 goles

10. Helmut Rahn (Alemania) - 10 goles

10. Gary Lineker (Inglaterra) - 10 goles

10. Gabriel Batistuta (Argentina) - 10 goles

10. Teófilo Cubillas (Perú) - 10 goles

10. Grzegorz Lato (Polonia) - 10 goles

10. Harry Kane (Inglaterra) - 10 goles

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