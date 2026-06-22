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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Mbappé igualó a Klose con 16 goles en la lista de artilleros históricos en Mundiales

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero francés anotó dos tantos en la victoria de Francia sobre Irak.

Mbappé igualó a Klose con 16 goles en la lista de artilleros históricos en Mundiales
 Agencia Xinhua
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El delantero francés Kylian Mbappé alcanzó al alemán Miroslav Klose en el listado de los goleadores históricos de las Copas del Mundo, tras llegar a 16 tantos en el triunfo de los galos por 3-0 contra Irak en Filaldefia, en la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026.

Mbappé, de 27 años, en el primer tiempo había logrado su gol número 15, igualando el registro de Ronaldo Nazario, quien anotó su último gol en Mundiales en Alemania 2006.

En la segunda parte del enceuntro, Mbappé, delantero de Real Madrid, firmó su doblete tras un error defensivo de Irak y alcanzó los 16 goles, igualando la marca de Klose, establecida en el Mundial de Brasil 2014.

Con este gol, Mbappé mantiene la disputa con el argentino Lionel Messi, quien en esta jornada llegó a 18 goles para ser el máximo artillero en la historia de la Copa del Mundo.

El listado de los 10 goleadores históricos de la Copa del Mundo

1. Lionel Messi (Argentina) - 18 goles
2. Kylian Mbappé (Francia) - 16 goles
2. Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles
4. Ronaldo (Brasil) - 15 goles
5. Gerd Müller (Alemania) - 14 goles
6. Just Fontaine (Francia) - 13 goles
7. Pelé (Brasil) - 12 goles
8. Sandor Kocsis (Hungría) - 11 goles
8. Jürgen Klismann (Alemania) - 11 goles
10. Helmut Rahn (Alemania) - 10 goles
10. Gary Lineker (Inglaterra) - 10 goles
10. Gabriel Batistuta (Argentina) - 10 goles
10. Teófilo Cubillas (Perú) - 10 goles
10. Grzegorz Lato (Polonia) - 10 goles
10. Harry Kane (Inglaterra) - 10 goles

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