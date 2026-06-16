Mbaye marcó el del honor para Senegal con una linda jugada

Ibrahim Mbaye ingresó con todo en el 83' y anotó al 90' el 2-1 temporal de Senegal ante Francia tras una gran jugada personal que culminó con un furibundo remate que Mike Maignan no pudo contener, ingresando a la red para darle esperanzas a los "Leones de la Teranga".

Pese a esto, Kylian Mbappé puso el 3-1 definitivo tras marcar un golazo desde fuera del área, sentenciando la victoria para los franceses.