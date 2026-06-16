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Mbaye marcó el del honor para Senegal con una linda jugada
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Autor: Redacción Cooperativa
El delantero de 18 años desenfundó un potente remate que Mike Maignan no pudo contener.
El delantero de 18 años desenfundó un potente remate que Mike Maignan no pudo contener.
Ibrahim Mbaye ingresó con todo en el 83' y anotó al 90' el 2-1 temporal de Senegal ante Francia tras una gran jugada personal que culminó con un furibundo remate que Mike Maignan no pudo contener, ingresando a la red para darle esperanzas a los "Leones de la Teranga".
Pese a esto, Kylian Mbappé puso el 3-1 definitivo tras marcar un golazo desde fuera del área, sentenciando la victoria para los franceses.