Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago13.7°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Mbaye marcó el del honor para Senegal con una linda jugada

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero de 18 años desenfundó un potente remate que Mike Maignan no pudo contener.

Mbaye marcó el del honor para Senegal con una linda jugada
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Ibrahim Mbaye ingresó con todo en el 83' y anotó al 90' el 2-1 temporal de Senegal ante Francia tras una gran jugada personal que culminó con un furibundo remate que Mike Maignan no pudo contener, ingresando a la red para darle esperanzas a los "Leones de la Teranga".

Pese a esto, Kylian Mbappé puso el 3-1 definitivo tras marcar un golazo desde fuera del área, sentenciando la victoria para los franceses.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada