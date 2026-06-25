Medio denunció que Catar pagó a hinchas para apoyar a su selección en el Mundial

Catar quedó en el centro de una nueva polémica en el Mundial 2026, luego de que se denunciara que su federación financió la presencia de hinchas en Estados Unidos y Canadá para apoyar a la selección durante su participación en la fase grupal.

Según publicó el medio The Telegraph, la Federación de Fútbol de Catar pagó vuelos, hoteles, traslados y entradas para cerca de 1.000 personas mediante un programa llamado "Qatari Fans Delegation Program", que además entregó a los asistentes una "Fanbox" con camiseta, bufanda, lentes y una bandera del equipo.

El propio organismo catarí señaló el pasado 5 de junio que el plan buscaba crear "una vibrante atmósfera de estadio" para ayudar a los jugadores a conseguir los mejores resultados posibles en el escenario global.

De acuerdo al reporte, varios de los beneficiados no tenían vínculos directos con Catar e incluso algunos nunca habían asistido antes a un partido de fútbol. Otros aseguraron que se enteraron rápidamente de que el programa entregaba entradas gratuitas y cubría costos para quienes tuvieran conexiones con la zona del Golfo.

La presencia de estos fanáticos acompañó la campaña de Catar en la fase grupal, que terminó con la eliminación del equipo tras su derrota ante Bosnia-Herzegovina. El caso recordó las acusaciones de "hinchas falsos" que ya habían rodeado al país durante el Mundial organizado en 2022.