Prisión preventiva para últimos detenidos por asesinato de niño Alejandro Águila

El Juzgado de Garantía de San Bernardo dictó este jueves la medida cautelar de prisión preventiva para los últimos dos detenidos implicados en el homicidio de Alejandro Águila, el niño de 12 años que murió tras ser arrastrado durante una "encerrona" ocurrida en la comuna.

Durante la audiencia, la jueza Marilyn Neira desestimó los argumentos de la defensa, que intentó apelar a una participación secundaria de los imputados —de 18 y 23 años— alegando que no bajaron del vehículo durante el homicidio.

"La acción de los imputados implica también un desprecio evidente al menos por la vida de ese niño. Lo cierto es que el tribunal no advierte de qué otra forma se podría precaver la seguridad para la sociedad que fuese distinta a la de la prisión preventiva", señaló la magistrada.

"Enroque" de roles

Más temprano, la capitana Javiera García, del Departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros, aportó detalles técnicos clave recopilados por el OS9 que desacreditan los intentos de la defensa por segmentar las responsabilidades del grupo durante el "tour delictual" que terminó con la muerte del menor de 12 años.

De acuerdo con la oficial, las declaraciones de los propios detenidos y la evidencia científica demuestran una coordinación previa con alta movilidad de funciones.

"Conforme a los antecedentes que se tienen hasta el momento, ellos al momento de ser detenidos y con la evidencia que se mantiene, han reconocido en primera instancia los hechos en los cuales han participado. Dentro de lo que tenemos hasta el momento sería un rol de cobertura y, por supuesto, se va generando un intercambio en los distintos roles que van ocurriendo, desarrollando en cada uno de los delitos. Existe un intercambio, un enroque al momento de cometer cada uno de los delitos por las características que estos mantienen", precisó la capitana.

A la salida de la audiencia de la formalización, el fiscal Leonardo Tapia, de la Fiscalía Occidente, respaldó la postura de la judicatura al señalar que la permanencia dentro del automóvil no exime a los delincuentes de la coautoría del crimen.

"No tiene mayor relevancia. O sea, una persona sea conductor o no de un vehículo tiene una concertación previa respecto de los demás imputados. Acá hay una distribución de funciones, hay un previo acuerdo para la concreción y la realización de estos delitos. Por lo tanto, de que una persona se haya bajado o no de un vehículo no tiene mayor sentido", argumentó el persecutor, confirmando además que "con esto se cierra el círculo respecto del total de los imputados".

Por otra parte, el fiscal adelantó que el Ministerio Público evalúa realizar en los próximos días la reformalización de uno de los primeros adultos detenidos —un joven de 18 años—, pues presuntamente participó solo en la primera estación del "tour delictual" —un robo en una bencinera Shell donde se sustrajo un auto—, tras lo cual fue dejado en la población Cinco Pinos.

Fiscalía irá por presidio perpetuo calificado

Con todos los miembros de la banda delictual detenidos —cuatro adultos en prisión preventiva y dos menores de 17 años bajo la medida de internación provisoria—, la Fiscalía Occidente adelantó que solicitará las sanciones más drásticas contempladas en el ordenamiento jurídico chileno una vez que se llegue a la instancia de juicio oral.

Para los imputados adultos se exigirá la pena de presidio perpetuo calificado —que impide postular a cualquier beneficio carcelario antes de cumplir 40 años de cárcel efectiva—, mientras que para los dos menores de edad se solicitará el tope máximo de 10 años de presidio efectivo que sanciona la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA).