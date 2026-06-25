Arrau por última detención en caso de San Bernardo: "Esperamos que la familia pueda tener justicia"

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró la detención del sexto y último sospechoso del asesinato de un niño de 12 años durante una "encerrona" ocurrida en San Bernardo y expresó su deseo de que el avance judicial del caso pueda traer consuelo a los cercanos de la víctima.

Tras participar en el primer Consejo Nacional de Seguridad Pública y de Prevención del Delito en el Palacio de La Moneda, el secretario de Estado destacó el trabajo de Carabineros y la Fiscalía.

"(Con) la última detención, que ya es de público conocimiento, se da por cerrado (el proceso de) las detenciones que estaban en la investigación. El Ministerio Público es quien tiene que dar más detalles de eso", señaló la autoridad.

"Ya estamos en la formalización del último detenido, que fue en las últimas horas, y esperemos que el proceso judicial se dé de buena manera, de tal manera que esa familia, que está experimentando un dolor que es e inimaginable, pueda al menos tener justicia", expresó el titular de Seguridad.

Formalización de los imputados

Sobre el avance judicial del caso, ayer se realizó la formalización de los primeros cuatro detenidos del grupo. En dicha instancia, el tribunal decretó la internación provisoria para dos adolescentes de 17 años, mientras que los dos adultos restantes (de 18 y 21 años) quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Durante esta jornada se realizará el control de detención de los dos últimos capturados: dos adultos de 18 y 23 años.