México marcó el inicio del Mundial 2026 con un cómodo triunfo ante Sudáfrica

En el mítico Estadio Azteca, la Copa del Mundo 2026 vivió su gran inauguración con el triunfo por 2-0 de México y Sudáfrica, enmarcado en el Grupo A del certamen.

Poco más de una hora antes del pitazo inicial se realizó la ceremonia inaugural de la cita planetaria, que generó comentarios divididos en redes sociales entre quienes la aprobaron y otros que quedaron con gusto a poco; pues el protagonismo lo tomaron los músicos invitados.

El grupo Maná, J Balvin, Los Angeles Azules y Belinda, Danny Ocean y Shakira con el himno oficial "Dai Dai" junto a Burna Boy animaron a los fanáticos en el Estadio Azteca. Luego del calentamiento de los equipos se presentaron Andrea Bocelli y Ejae, con el tema "DNA", que forma parte del álbum musical del Mundial.

Sin embargo, a las afueras del recinto — renombrado Estadio Ciudad de México para efectos oficiales durante la Copa— se registraron incidentes entre alrededor de 200 protestantes descolgados que se enfrentaron con efectivos de seguridad.

Además, un hincha alemán sufrió un infarto en el ingreso al estadio y debió ser atendido con RCP antes de ser trasladado de emergencia a un hospital, donde fue estabilizado según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Ya en el plano futbolístico, México tomó la delantera al ganar metros desde el inicio. En las gradas llamó la atención el grito de "Ole" desde el segundo 1; cuando ese grito se suele reservar para goleadas.

El arquero Ronwen Williams tuvo buenas atajadas para impedir la apertura de la cuenta, incluyendo una furiosa volea de Raúl Jiménez en el amanecer del encuentro.

Sin embargo, poco duró la igualdad, pues a los 8' Sphephelo Sithole perdió el balón en la salida del área y Julián Quiñones se encargó de ser el primer anotador del campeonato con el 1-0 mexicano.

Más allá de trepadas verdes, el encuentro tuvo un trámite tranquilo, pues los dirigidos por Javier Aguirre atacaban con ganas, pero sin desesperación por aumentar. Mientras, los hombres de Hugo Broos defendían, esperando alguna contra de las cuales un par no lograron concretar.

Sithole tuvo otra desafortunada acción, pues fue expulsado a los 49' por cometer falta sobre Brian Gutiérrez en una ocasión manifiesta de gol. El brasileño Wilton Sampaio no dudó en sacar la tarjeta roja.

México aprovechó la superioridad numérica para el 2-0 con un cabezazo de Raúl Jiménez por el segundo palo en el minuto 67', justo cuando empezaban a caer algunas precipitaciones sobre la CDMX.

Fuera del contexto de un partido sin mayor rudeza, hubo otros dos expulsados en el final: El recientemente ingresado Themba Zwane (83') por un manotazo en el rostro de un rival, y el central mexicano César Montes (90+1') al derribar a Khuliso Mudau en un mano a mano.