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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Raúl Jiménez anotó por primera vez en un Mundial con el 2-0 ante Sudáfrica

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El atacante clavó la segunda conquista del cuadro anfitrión.

Raúl Jiménez anotó por primera vez en un Mundial con el 2-0 ante Sudáfrica
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México extendió su ventaja en el debut del Mundial 2026 ante Sudáfrica, luego de que Raúl Jiménez marcara el 2-0 en el Estadio Azteca para encaminar el estreno del elenco local en la fase de grupos, y anotando así su primer gol en una cita planetaria tras cuatro participaciones.

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