Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal
Raúl Jiménez anotó por primera vez en un Mundial con el 2-0 ante Sudáfrica
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El atacante clavó la segunda conquista del cuadro anfitrión.
El atacante clavó la segunda conquista del cuadro anfitrión.
México extendió su ventaja en el debut del Mundial 2026 ante Sudáfrica, luego de que Raúl Jiménez marcara el 2-0 en el Estadio Azteca para encaminar el estreno del elenco local en la fase de grupos, y anotando así su primer gol en una cita planetaria tras cuatro participaciones.