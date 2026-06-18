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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Michal Sadilek madrugó a Sudáfrica y puso en ventaja a República Checa

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El gol llegó al minuto del duelo que abre la segunda fecha.

Michal Sadilek madrugó a Sudáfrica y puso en ventaja a República Checa
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Michal Sadílek abrió rápidamente la cuenta para República Checa en el duelo ante Sudáfrica por el Mundial 2026, luego de aprovechar una asistencia de Alexandr Sojka y definir con precisión ante el achique del portero Ronwen Williams para marcar el 1-0 en Atlanta.

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