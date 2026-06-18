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Michal Sadilek madrugó a Sudáfrica y puso en ventaja a República Checa
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El gol llegó al minuto del duelo que abre la segunda fecha.
El gol llegó al minuto del duelo que abre la segunda fecha.
Michal Sadílek abrió rápidamente la cuenta para República Checa en el duelo ante Sudáfrica por el Mundial 2026, luego de aprovechar una asistencia de Alexandr Sojka y definir con precisión ante el achique del portero Ronwen Williams para marcar el 1-0 en Atlanta.