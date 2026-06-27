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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Milimétrico off-side cobrado por el VAR desató los reclamos de Irán ante Egipto

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El gol anulado pudo ser el agónico triunfo para ubicar a los iraníes segundos de su grupo.

Milimétrico off-side cobrado por el VAR desató los reclamos de Irán ante Egipto
 Agencia Xinhua
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La Copa del Mundo 2026 vivió un nuevo momento de tensión con el gol anulado a Irán a los 90+2' que significaba desequilibrar el empate contra Egipto en el cierre del Grupo G.

Shoja Khalilzadeh aprovechó una serie de rebotes para el 2-1 parcial y el festejo desenfrenado de su equipo, pues aquel resultado significaba avanzar a dieciseisavos en la segunda posición; en lugar de esperar a ser uno de los mejores terceros.

Sin embargo, el VAR mediante el sistema semiautomático detectó un milimétrico fuera de juego: La mitad de su pie derecho le privó el gol del triunfo.

Las redes sociales estallaron en reclamos por un presunto perjuicio contra el "Team Melli", trazando sus propias líneas y otros tantos que interpretan erróneamente el reglamento ante la salida del arquero Mostafa Shobeir, que dejó la línea del off-side marcada por un jugador de campo.

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