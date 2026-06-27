Muslera y el error que condenó a Uruguay: Nunca imaginé sufrir tanto por este deporte

Fernando Muslera, arquero de la selección uruguaya, asumió el fatal error que a la postre significó la eliminación a la Celeste en fase de grupos del Mundial 2026 por 1-0 ante España, apuntando al dolor del fracaso pero también a pasar la página.

"Nunca fui de esconderme. Siempre fui de dar la cara y creo que esta es la manera más cercana que tengo para hablarle a todos los uruguayos. Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte; más con todo el trabajo que hice y cómo me preparé", dijo a la prensa a la salida del estadio.

"Como le dije a los chicos en el vestuario después del partido —todos un poco más tranquilos— me toca no haber tenido un buen Mundial; les pedí disculpas a ellos. Le pido disculpas a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance con eso", añadió.

"Toca ahora estar con los más cercanos, juntar energías y seguir adelante, porque este deporte y este puesto tiene eso: A veces te da mucho, a veces te quita", prosiguió.

Finalmente, Muslera indicó que resta "asumir lo que me toca y afrontar todo lo que venga por delante".