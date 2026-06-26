Una floja reacción de Muslera permitió a España abrir la cuenta ante Uruguay

España le dio un duro golpe a Uruguay en el cierre del primer tiempo por la última fecha grupal del Mundial 2026, con el 1-0 que dejó momentáneamente eliminado a la Celeste dirigida por Marcelo Bielsa.

A los 42' Alex Baena sacó un remate que parecía controlado por Fernando Muslera, pero un pique hizo dudar al guardameta y su manotazo resultó muy flojo como para detener el balón.