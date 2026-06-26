Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal
Una floja reacción de Muslera permitió a España abrir la cuenta ante Uruguay
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El gol dejó al equipo de Bielsa en zona de eliminados en primera ronda.
El gol dejó al equipo de Bielsa en zona de eliminados en primera ronda.
España le dio un duro golpe a Uruguay en el cierre del primer tiempo por la última fecha grupal del Mundial 2026, con el 1-0 que dejó momentáneamente eliminado a la Celeste dirigida por Marcelo Bielsa.
A los 42' Alex Baena sacó un remate que parecía controlado por Fernando Muslera, pero un pique hizo dudar al guardameta y su manotazo resultó muy flojo como para detener el balón.