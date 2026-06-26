Uruguay perdió ante España y quedó eliminado del Mundial

La selección uruguaya -dirigida por Marcelo Bielsa- perdió 1-0 ante España en el Estadio AKRON de Guadalajara por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y se convirtió en la primera selección sudamericana en quedar fuera de la cita planetaria.

Los primeros pasajes del encuentro fueron parejos, con un leve dominio de los europeos, que manejaron la posesión del balón en busca de espacios en la defensa charrúa. Los uruguayos mantenían una presión alta en la salida de la "Furia Roja", pero carecían de profundidad a la hora de atacar.

En los minutos finales de la primera parte, los dirigidos por Luis de la Fuente lograron abrir el marcador con un remate desde fuera del área de Alex Baena (42') que contó con la complicidad de Fernando Muslera y dejó a Uruguay en desventaja al descanso.

En la segunda parte, el trámite del partido fue bastante parecido, pero con los sudamericanos buscando una reacción y el tanto que los clasificara a los dieciseisavos de final del Mundial. Sin embargo, en los minutos finales se vio una de las jugadas más polémicas del encuentro, cuando Dani Olmo derribó a Federico Viñas dentro del área. Pese a ello, la jugada no fue revisada en el VAR, por el árbitro Ismail Elfath.

En la última jugada del encuentro, Agustín Canobbio fue expulsado con tarjeta roja directa por una fuerte plancha sobre Pau Cubarsí. La decisión desató la airada protesta de los jugadores uruguayos, que se fueron contra el juez estadounidense.

Con este resultado, España finalizó como primera del grupo con siete puntos, mientras que Uruguay terminó en el tercer puesto con tan solo dos unidades, por detrás de Cabo Verde.

La selección europea se medirá ante el segundo del Grupo J que será Argelia o Austria el jueves 2 de julio a las 15:00 horas en el SoFi Stadium de Los Angeles.