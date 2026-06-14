Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal
Nmecha madrugó a Curazao con un gran remate para el gol de Alemania
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| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El marcador se movió temprano en Houston.
El marcador se movió temprano en Houston.
En el amanecer de su primer partido en el Mundial 2026, Alemania puso el transitorio 1-0 ante Curazao, gracias a un notable remate de Felix Nmecha.
El volante se jugó en una pared con Florian Wirtz y definió con un tiro colocado a los cinco minutos, imposible para la volada del arquero Eloy Room.