Noruega pegó primero a Senegal en Nueva Jersey con gol de Marcus Holgrem

El defensa Marcus Holgrem, quien entró en el minuto 13 por la lesión de Julian Ryerson, anotó el 1-0 parcial de Noruega sobre Senegal en Nueva Jersey, en la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026.

En el minuto 43, Holgrem apareció en el área tras un regalo de la defensa rival y soltó el derechazo para dar el primer golpe de Noruega a Senegal.

Revisa el gol de Holgrem: