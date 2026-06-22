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Noruega pegó primero a Senegal en Nueva Jersey con gol de Marcus Holgrem
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Autor: Redacción Cooperativa
El defensa entró por la lesión de Julian Ryerson y abrió el marcador.
El defensa entró por la lesión de Julian Ryerson y abrió el marcador.
El defensa Marcus Holgrem, quien entró en el minuto 13 por la lesión de Julian Ryerson, anotó el 1-0 parcial de Noruega sobre Senegal en Nueva Jersey, en la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026.
En el minuto 43, Holgrem apareció en el área tras un regalo de la defensa rival y soltó el derechazo para dar el primer golpe de Noruega a Senegal.
Revisa el gol de Holgrem: