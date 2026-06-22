Otro récord de Messi: Es el jugador con más penales fallados en Mundiales

El delantero argentino Lionel Messi erró un penal durante el encuentro entre Argentina y Austria por el Grupo J del Mundial de Norteamérica 2026, desperdiciando una oportunidad de oro para poner en ventaja a la "Albiceleste" y estableciendo un peculiar récord en su histórica carrera.

El astro trasandino se convirtió en el jugador con mayor cantidad de lanzamientos perdidos desde los doce pasos, superando la marca que compartía con el ghanés Asamoah Gyan. Anteriormente, Messi había fallado en Rusia 2018 ante Islandia y en Catar 2022 contra Polonia.

Con este error, el futbolista de Inter Miami aseguró la inusual hazaña que lo puso a la cabeza de otro listado en cuanto a Copas del Mundo.

Minutos más tarde, anotó tras un centro rasante, convirtiéndose en el máximo goleador en la historia del certamen.