Países Bajos goleó a Suecia y tomó el liderato del Grupo F en el Mundial

Países Bajos recuperó su mejor versión y anotó una sólida victoria por 5-1 ante Suecia en el NRG Stadium, de Houston, ubicándose como líder parcial en la segunda fecha del Grupo F de la Copa del Mundo.

El conjunto neerlandés, que venía de un empate ante Japón, dio un golpe de autoridad y Brian Brobbey abrió la cuenta apenas iniciado el cotejo (5'). Acto seguido, el ariete de Sunderland duplicó las diferencias (17'), frenando el impulso de una escuadra escandinava.

En el complemento, la "Oranje" no sacó el pie del acelerador y Cody Gakpo (47') aprovechó una nueva habilitación de Dumfries para marcar el tercero, y pocos minutos después, el propio delantero de Liverpool (54') firmó su doblete.

Pese al abultado marcador, los de Graham Potter encontraron un descuento a través de Anthony Elanga (59'). No obstante, la goleada se cerró definitivamente con un disparo de Crysencio Summerville (89') antes del silbatazo final.

Con este resultado, Países Bajos alcanzó las 4 unidades y se acomodó en la parte alta del Grupo F, recuperando el rótulo de candidato ante una Suecia que se estancó con 3 puntos y vio seriamente afectada su diferencia de gol de cara a la jornada final.

El próximo desafío para los neerlandeses será medir fuerzas ante Túnez en Arrowhead Stadium de Kansas City el 25 de junio, mientras que los suecos buscarán la clasificación frente a Japón en el AT&T Stadium de Arlington durante la misma jornada.