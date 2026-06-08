Países Bajos lamentó baja de Jurrien Timber ad portas del Mundial

Este lunes, Países Bajos anunció la baja del defensa Jurrien Timber a muy pocos días del debut de la "Naranja Mecánica" en el Mundial de Norteamérica 2026, que será ante Japón el domingo 14 de julio.

El lateral que milita en Arsenal arrastraba una distensión inguinal que le impidió disputar la última parte de la temporada del cuadro gunner, incluida la final de Champions League en la que el club londinense cayó por penales ante Paris Saint Germain.

Pese a esto, había sido incluido en la lista de 26 seleccionados por el entrenador Ronald Koeman para la cita planetaria, pero no alcanzó a recuperarse a tiempo y finalmente fue desafectado de la selección neerlandesa, la cual ya informó que Lutsharel Geertruida, carrilero de Sunderland, será el reemplazo de Timber.

Países Bajos formará parte del Grupo F, en el que debutará contra Japón el 14 de junio en Dallas, posteriormente enfrentará a Suecia el 20 en Houston y cerrará la fase grupal el 25 ante Túnez en Kansas.