Países Bajos tuvo goles de Van Dijk y Summerville ante Japón, que descontó por Nakamura

Países Bajos y Japón animaron un segundo tiempo con harto movimiento en los arcos gracias a anotaciones de Virgil Van Dijk y Crysencio Summerville para los europeos más un descuento de Keito Nakamura en el cuadro nipón.

Revisa las anotaciones:

Gol de Van Dijk (1-0)

Gol de Nakamura (1-1)

Gol de Summerville (2-1)