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Países Bajos tuvo goles de Van Dijk y Summerville ante Japón, que descontó por Nakamura
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El duelo válido por el Grupo F tuvo acción en las redes.
El duelo válido por el Grupo F tuvo acción en las redes.
Países Bajos y Japón animaron un segundo tiempo con harto movimiento en los arcos gracias a anotaciones de Virgil Van Dijk y Crysencio Summerville para los europeos más un descuento de Keito Nakamura en el cuadro nipón.
Revisa las anotaciones:
Gol de Van Dijk (1-0)
Gol de Nakamura (1-1)
Gol de Summerville (2-1)