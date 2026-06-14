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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Países Bajos tuvo goles de Van Dijk y Summerville ante Japón, que descontó por Nakamura

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El duelo válido por el Grupo F tuvo acción en las redes.

Países Bajos tuvo goles de Van Dijk y Summerville ante Japón, que descontó por Nakamura
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Países Bajos y Japón animaron un segundo tiempo con harto movimiento en los arcos gracias a anotaciones de Virgil Van Dijk y Crysencio Summerville para los europeos más un descuento de Keito Nakamura en el cuadro nipón.

Revisa las anotaciones:

Gol de Van Dijk (1-0)

Gol de Nakamura (1-1)

Gol de Summerville (2-1)

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