Países Bajos y Japón abren un atractivo duelo por el Grupo F del Mundial 2026

Países Bajos y Japón debutarán este domingo en el Mundial 2026 con un duelo válido por el Grupo F, en el que ambos buscarán comenzar con una victoria para instalarse de inmediato en la pelea por el liderato de la zona.

El equipo de Ronald Koeman llega con la presión histórica de dar por fin el salto definitivo, luego de ser tres veces subcampeón mundial y acumular 12 partidos sin perder en Copas del Mundo, sin contar definiciones por penales.

Japón, dirigido por Hajime Moriyasu, arriba con una generación que ya sabe competir al máximo nivel, después de vencer a Alemania y España en Catar 2022 y de sumar este año triunfos ante Brasil e Inglaterra. Su gran desafío será confirmar que puede pelear más allá de los octavos de final.

Países Bajos formará con Bart Verbruggen en el arco; Denzel Dumfries, Virgil Van Dijk, Jan Paul van Hecke y Micky van de Ven en defensa; Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong y Ryan Gravenberch en el mediocampo; Donyell Malen, Memphis Depay y Cody Gakpo en ataque, bajo la conducción de Ronald Koeman.

Japón irá con Zion Suzuki en portería; Takehiro Tomiyasu, Maya Yoshida y Ko Itakura en la zaga; Ao Tanaka, Ritsu Doan, Keito Nakamura, Junya Ito y Daichi Kamada en la zona media; Ayase Ueda y Takefusa Kubo en ofensiva, bajo las órdenes de Hajime Moriyasu.

El partido será dirigido por Ismail Elfath y podrás seguir los detalles en Cooperativa.cl.