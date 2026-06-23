Panamá y Croacia se enfrentan sin margen de error en el Mundial

Panamá y Croacia se enfrentarán este martes en el BMO Field de Toronto, en Canadá, en un partido sin margen de error desde las 19:00 horas (23:00 GMT), con la obligación de sumar puntos para seguir con vida en el Grupo L del Mundial 2026.

El equipo panameño, que tiene en sus filas a dos futbolistas que juegan en Chile, Cecilio Waterman (U. de Concepción) y César Yanis (Cobresal), perdió de manera frustrante ante Ghana en el debut, tras sufrir un gol de último minuto, pagando caro la falta de contundencia.

Los dirigidos por Thomas Christiansen saben que el equipo tiene capacidad de competir y sigue el sueño por conseguir su primer triunfo en una Copa del Mundo.

La formación panameña será con Orlando Mosquera; César Blackman, José Córdoba, Jiovany Ramos, Amir Murillo; Carlos Harvey, Adalberto Carrasquilla o Aníbal Godoy, Cristian Martínez; Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez y Cecilio Waterman.

Croacia, por su parte, perdió por 4-2 ante Inglaterra, una derrota que encendió alarmas, considerando que el equipo balcánico ha estado acostumbrado a los éxitos: En 2018 fue subcampeón y en 2022 finalizó tercero.

La autocrítica la asumió el equipo tras la derrota con los ingleses y saben los croatas que deben evitar los errores defensivos para evitar sorpresas en la fase grupal.

La oncena que usará Zlatko Dalic será con Dominik Livaković; Josip Stanisić, Josip Sutalo, Marin Pongracić o Duje Caleta-Car, Josko Gvardiol; Mateo Kovacić, Luka Modrić; Petar Sucić, Martin Baturina, Ivan Perisić; Ante Budimir.

El duelo será arbitrado por el gabonés Pierre Atcho.

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