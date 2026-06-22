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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Portugal y Cristiano Ronaldo quieren disipar dudas en el Mundial ante la Uzbekistán de Cannavaro

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro luso juega un duelo crucial este martes en Houston.

Portugal y Cristiano Ronaldo quieren disipar dudas en el Mundial ante la Uzbekistán de Cannavaro
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Portugal, con Cristiano Ronaldo como líder en la cancha, buscará disipar dudas y redimirise tras el mal debut en el Mundial 2026 cuando enfrente este martes a Uzbekistán, la selección dirigida por Fabio Cannavaro, en la segunda fecha del Grupo K, desde las 13:00 horas (17:00 GMT) en Houston.

El equipo luso cosechó un empate 1-1 con RD del Congo y se llenó de críticas, muchas de ellas contra CR7, delantero de 41 años que está en una carrera personal: Le faltan 28 goles para llegar a las 1.000 anotaciones.

La oncena de Portugal será con Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva.

Uzbekistán, por su lado, mostró carácter en el estreno, pese a la derrota por 1-3 ante Colombia.

Sin embargo, las miradas se enfocaran en la banca del cuadro asiático, en donde está el italiano Fabio Cannavaro, campeón del mundo hace 20 años como jugador, en Alemania 2006.

La formación que usará Cannavaro será con Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev, Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Oston Urunov, Abbosbek Fayzullaev; Eldor Shomurodov.

El duelo será arbitrado por el marroquí Jalal Jayed.

Todos los detalles los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

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