Portugal y Cristiano Ronaldo quieren mostrar sus credenciales en el Mundial a costa de RD del Congo

Portugal, con Cristiano Ronaldo como líder, comienza este miércoles su odisea en el Mundial 2026 ante la República Democrática del Congo en el NRG Stadium de Houston, desde las 13:00 horas (17:00 GMT), en un duelo donde los europeos deben mostrar sus credenciales como candidatos al título.

Los focos estarán puestos en Portugal y en CR7, quien tendrá en Norteamérica, a sus 41 años, su última chance de pelear por la Copa del Mundo. Además, con 973 goles anotados en su carrera, el veterano delantero quiere seguir acortando la distancia con la barrera de los 1.000.

También las miradas estarán fijas en Bernardo Silva, estrella de Manchester City y supuetamente uno de los pedidos que hizo José Mourinho a Real Madrid.

La formación que usará Roberto Martínez, quien dejará la banca de Portugal tras el Mundial, será con Diogo Costa, Nuno Mendes, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Joao Cancelo; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristino Ronaldo.

Por su lado, República Democrática del Congo vivirá su primer mundial desde 1974 (cuando participó como Zaire). Clasificó a esta cita en Norteamérica tras ganar el repechaje, eliminando a Jamaica.

En su preparación, perdieron con La Roja en Orleans, Francia, por lo que afrontan con más dudas que certezas este debut ante la potencia de los lusos.

La posible oncena de RD del Congo será con Lionel Mpasi; Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka; Yoane Wissa, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki, Ngalayel Mukau, Théo Bongonda; Cedric Bakambu.

El duelo será arbitrado por el catarí Abdulrahman Al-Jassim.

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