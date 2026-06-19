Raphinha lamentó un gol anulado por posición de adelanto ante Haití

Brasil lamentó un gol anulado ante Haití en los primeros compases del duelo en Filadelfia, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026.

Bruno Guimaraeos metió un pase filtrado para Raphinha, quien controló en un tiempo y remató con la zurda, pero el juez de línea tenía el banderín levantado por posición de adelanto y el árbitro español Alejandro Hernández lo invalidó (11').

Revisa el gol anulado a Brasil ante Haití: