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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Raphinha lamentó un gol anulado por posición de adelanto ante Haití

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero estaba fuera de juego tras un buen pase de Bruno Guimaraes.

Raphinha lamentó un gol anulado por posición de adelanto ante Haití
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Brasil lamentó un gol anulado ante Haití en los primeros compases del duelo en Filadelfia, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026.

Bruno Guimaraeos metió un pase filtrado para Raphinha, quien controló en un tiempo y remató con la zurda, pero el juez de línea tenía el banderín levantado por posición de adelanto y el árbitro español Alejandro Hernández lo invalidó (11').

Revisa el gol anulado a Brasil ante Haití: 

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